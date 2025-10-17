Variedades

Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro negam suposto romance

O rumor ganhou as redes sociais nesta quinta-feira (16), e João chamou os boatos de "uma das coisas mais loucas que já ouviu"

Estadão Conteúdo Estadão Conteúdo

Foto: Reprodução/Montagem

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa e o ator João Vicente de Castro negaram que estariam vivendo um suposto romance. O rumor ganhou as redes sociais nesta quinta-feira (16), e João chamou os boatos de “uma das coisas mais loucas que já ouviu”. Ele também chegou a gravar um vídeo bem-humorado com Gregório Duvivier e Fábio Porchat sobre o assunto.

Na publicação, feita nos stories do Instagram, Gregório brinca sobre tentar descobrir se João estaria se envolvendo com Gracyanne ou não. Ele, então, encontra Fábio Porchat “na cama” com o ator. O story chegou a ser republicado pela influenciadora, que reagiu com emojis de riso e escreveu: “Eu sabia”.

Leia também: Gracyanne Barbosa é assaltada e tem carro levado no Rio de Janeiro

A informação foi noticiada nesta quinta pelo programa Fofocalizando, do SBT, que afirmou que Gracyanne teria confirmado o romance. Em entrevista à Quem, a influenciadora negou ter falado com a atração e disse desconfiar de que algum criminoso possa ter se passado por ela, já que Gracyanne teve o celular roubado na madrugada.

À revista, a influenciadora afirmou que conhece o ator “de vista”. Já João disse que viu Gracyanne apenas duas vezes. A musa fitness fazia parte do elenco da Dança dos Famosos, mas teve de deixar o quadro após sofrer uma grave lesão no joelho. Já João faz parte do elenco de Vale Tudo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Estadão Conteúdo
Estadão Conteúdo

O Estadão Conteúdo é referência na distribuição de notícias em tempo real no Brasil, com foco nos setores financeiro, econômico, político e corporativo.

Assuntos:

AtorFamososGracyanne Barbosa

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por