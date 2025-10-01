Grupo Lamoia abre mais de 30 vagas de emprego, maioria em Piúma

O Grupo Lamoia, uma das maiores fabricantes de sorvetes do Brasil, responsável pelas marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato, Açaí Natuzon e iCream, está com mais de 30 vagas de emprego abertas. A maioria para atuação em Piúma, no Espírito Santo, onde fica localizada a sede da empresa. As novas contratações são para início imediato.

Em Piúma, as vagas são para os cargos de Analista de Estoque, Analista Fiscal Pleno, Analista de Logística, Analista de Recrutamento e Seleção, Auxiliar de Produção, Eletricista Industrial, Motorista (CNH C, D ou E), Mecânico Industrial, Operador de Empilhadeira e Pasteurizador, além de uma vaga para Estágio em Técnico em Segurança do Trabalho.

Já para a Grande Vitória, há oportunidades para Motorista (CNH C, D ou E), Supervisor de Transporte, Mecânico de Refrigeração Industrial e Técnico de Refrigeração (Freezer).

“Já percebemos um aumento na demanda de sobremesas geladas que, certamente, vai se intensificar com a chegada do verão. Estamos nos preparando para atender nossos clientes, reforçando nossa capacidade de produção, logística e distribuição. Esse período sazonal representa um pico nas vendas do setor, especialmente nas regiões onde concentramos nossas lojas”, afirma Clécia Cavalcanti, CEO do Grupo Lamoia.

O Grupo Lamoia oferece salário compatível com o mercado, ticket-alimentação, plano de saúde e plano odontológico.

Os interessados devem enviar o currículo para [email protected], informando no assunto o nome do cargo desejado e a região de interesse ou enviar mensagem pelo WhatsApp 28 99928-6369