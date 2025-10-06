Homem acusado de zoofilia morre após ser espancado por moradores em cidade do ES
A vítima era suspeita de ter praticado zoofilia no bairro na última semana.
Um homem de 48 anos morreu após ser espancado no bairro Serra Dourada II, na Serra, na noite de domingo (5).
De acordo com o delegado Leandro Piquet, responsável pelo DEPMA, a vítima era suspeita de ter praticado zoofilia no bairro na última semana. Ainda segundo o delegado, essa pode ter sido a motivação do crime.
Em uma publicação, no seu instagra, Leandro contou que As informações recebidas de diversas pessoas indicam que o homem encontrado morto, vítima de espancamento, seria o mesmo que teria abusado de um cachorro na sexta-feira (3). Ele ainda pediu ajuda da sociedade para confirmar se realmente se trata do autor do abuso. E se o homicídio tem relação com o crime de zoofilia.
