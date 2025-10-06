Segurança

VÍDEO | Motoboy fica ferido após colisão em Cachoeiro

A dinâmica do acidente não foi esclarecida.

Foto: Redes Sociais

Um homem ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio na Avenida 25 de Março, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta segunda-feira (6).

O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital de referência. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Polícia Militar, que informou não ter sido acionada para atender a ocorrência.

VÍDEO: VIDACAPIXABANEWS

