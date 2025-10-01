Homem cai de altura de 4 metros e morre em canteiro de obra em Cachoeiro
Uma equipe da Perícia Técnica está no local.
Um homem morreu após cair de uma altura de quatro metros, nesta quarta-feira (1), em uma obra no bairro Boa Esperança, em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com informações iniciais, o fato ocorreu em uma construção, próximo ao Condomínio Mais Rubi. Testemunhas apontam que o trabalhador realizava o serviço em um das vigas. A suspeita é de que ele tenha caído e batido a cabeça.
Leia também:
No local, é possível ver pilares de concreto já erguidos, provavelmente parte da estrutura de um galpão.
Uma equipe da Perícia Técnica está no local.
Matéria em atualização.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui