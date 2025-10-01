Segurança

Homem cai de altura de 4 metros e morre em canteiro de obra em Cachoeiro

Uma equipe da Perícia Técnica está no local.

Foto: Leitor Aqui Notícias

Um homem morreu após cair de uma altura de quatro metros, nesta quarta-feira (1), em uma obra no bairro Boa Esperança, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações iniciais, o fato ocorreu em uma construção, próximo ao Condomínio Mais Rubi. Testemunhas apontam que o trabalhador realizava o serviço em um das vigas. A suspeita é de que ele tenha caído e batido a cabeça.

No local, é possível ver pilares de concreto já erguidos, provavelmente parte da estrutura de um galpão.

Matéria em atualização.

