Homem é preso após agredir companheira e enteado em Piúma

Um homem de 36 anos foi preso na tarde de segunda-feira (27) após agredir a companheira, de 35 anos, e o enteado, de 14.

De acordo com a Polícia Militar, além das agressões dentro de casa, o suspeito chegou a ameaçar moradores da rua com uma faca, sendo em seguida agredido por populares antes da chegada dos policiais.

De acordo com a PM, os militares foram acionados inicialmente para a residência da vítima, mas a mulher afirmou que estava tudo bem. Horas depois, a equipe foi chamada novamente, desta vez a casa de um familiar da vítima, onde ela relatou o que havia ocorrido. A mulher contou que o companheiro a segurou pelo pescoço e fez o mesmo com o filho, além de ameaçá-los de morte. Moradores da região também relataram ter sido intimidados pelo agressor.

De acordo com a vítima, ela omitiu o problema pois o agressor estava coagindo ela. Contudo, tempo depois, o suspeito foi localizado na mesma região com ferimentos na cabeça, resultado das agressões sofridas por moradores que tentaram contê-lo.

O homem recebeu atendimento médico no hospital de Piúma e foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, sob escolta policial.