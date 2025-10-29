Segurança

Homem é preso após perseguir menina de 13 anos em cidade do ES

Ele foi levado à Delegacia Regional de São Mateus, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

Foto: Reprodução | Internet

Uma menina de 13 anos foi perseguida por um homem de 48 anos na tarde de terça-feira (28), no bairro Fátima, em São Mateus. Segundo testemunhas, o suspeito foi visto seguindo a adolescente enquanto fazia gestos obscenos em sua direção.

Moradores que presenciaram a cena intervieram e agrediram o homem antes da chegada da Polícia Militar. De acordo com a corporação, o suspeito foi encaminhado para um hospital da região, mas recusou atendimento médico.

Ainda segundo a PM, mesmo algemado, o homem tentou fugir e agredir um dos policiais, sendo necessário o uso da taser para contê-lo. Após ser dominado, ele foi levado à Delegacia Regional de São Mateus, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

