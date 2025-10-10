Homem é preso com tabletes de maconha em Jerônimo Monteiro

Militares apreenderam, na última quarta-feira (8), mais de 390 gramas de maconha durante uma ação no bairro Boa Esperança, em Jerônimo Monteiro. Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi detido e encaminhado à delegacia.

A operação ocorreu durante patrulhamento de rotina na região. As equipes se dividiram para ampliar a fiscalização e, em determinado momento, uma das guarnições que realizava patrulha a pé avistou um indivíduo já conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes saindo de uma residência.

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir e jogou uma sacola nas escadarias, mas foi rapidamente alcançado. Dentro da sacola, os militares encontraram dois tabletes de maconha — um grande e outro médio —, além de cinco porções menores da mesma substância e R$ 172 em dinheiro.

O homem foi preso em flagrante e levado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o material apreendido foi entregue e o caso segue sob investigação.