Homem morre e quatro pessoas ficam feridas em capotamento em Cachoeiro

Um grave acidente registrado no fim da tarde deste domingo (5) deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas na Rodovia ES 482, nas proximidades do trevo de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo de passeio seguia em direção ao distrito de Itaoca Pedra quando o motorista, de 27 anos, perdeu o controle da direção em uma curva acentuada, após uma longa reta nas imediações do Posto Policial de Coutinho. O carro capotou várias vezes e parou próximo ao divisor da pista.

No local, os militares encontraram o carro bastante danificado e uma adolescente de 15 anos sendo socorrida pelo Samu, com um corte profundo na parte posterior da cabeça e escoriações no rosto. Outras duas passageiras, de 16 e 24 anos, relataram que o condutor trafegava em alta velocidade momentos antes do acidente.

Uma quarta ocupante, de 25 anos, que estava no banco do carona, e o motorista foram socorridos por uma equipe de emergência de uma empresa que passava pela rodovia e levados à Santa Casa de Misericórdia. A passageira disse posteriormente que o veículo estaria em velocidade compatível com a via e que o condutor perdeu o controle por motivos desconhecidos. Ela não sofreu ferimentos aparentes.

O veículo, sem restrições junto ao Detran, foi recolhido ao pátio devido à obstrução parcial da pista e à ausência de responsável para a remoção.