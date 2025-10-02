Policiais capixabas recebem capacitação em segurança escolar nos EUA

Entre a próxima segunda-feira (6) e o dia 17 de outubro, policiais da Companhia Independente de Polícia Escolar (Cipe) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) participarão de um curso voltado ao atendimento de ocorrências de ataques em ambiente escolar em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A comitiva da Companhia Independente de Polícia Escolar é composta por seis policiais, que integram a equipe de instrução da unidade. Após a formação, os militares poderão compartilhar o conhecimento adquirido com os demais integrantes da Companhia, ampliando o alcance da capacitação.

Leia também: Volta do Trem das Montanhas pode impulsionar turismo e economia no ES

O curso, oferecido pelo Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, é direcionado ao aperfeiçoamento de técnicas específicas para atendimento em casos de ataques contra escolas.

O comandante da Cipe, major Eliandro de Jesus, também participa da comitiva. “Esse treinamento é fundamental porque nos prepara para oferecer respostas mais rápidas e assertivas, reduzindo danos e aumentando a segurança da comunidade escolar”, destacou o comandante.

A Companhia Independente de Polícia Escolar, a Cipe, foi criada em 2023, sendo a Unidade Operacional da PMES responsável pela execução do policiamento ostensivo escolar e pela difusão de sua doutrina em todo o Estado.