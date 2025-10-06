Segurança

Homem sofre tentativa de homicídio dentro de açougue em Iúna

Os policiais realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

Foto: Google Maps

Um homem de 52 anos sofreu uma tentativa de homicídio em Iúna, no último sábado (4).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que estava dentro de um açougue quando um homem desconhecido entrou no local e o ameaçou de morte.

Ao tentar correr até o carro, o homem foi perseguido pelo suspeito, que carregava um canivete. Em determinado momento, a vítima foi golpeada e, ao tentar se defender, acabou atingida na mão.

Devido à gravidade do ferimento, o homem precisou de atendimento médico. Os policiais realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

