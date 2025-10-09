Hospital do Câncer: 2ª etapa contará com mais de R$ 100 milhões do Governo do ES

A segunda etapa das obras do Hospital do Câncer em Cachoeiro de Itapemirim contará com um investimento de mais de R$ 100 milhões do Governo do Estado do Espírito Santo. A assinatura do convênio foi assinada, nesta quinta-feira (9), em cerimônia na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da Capital Secreta.

O investimento total previsto é de R$ 263,3 milhões, sendo R$ 100 milhões em recursos estaduais e R$ 163,3 milhões como contrapartida do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. O repasse da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) será feito em três parcelas: R$ 30 milhões em outubro de 2025, R$ 35 milhões em fevereiro de 2026 e R$ 35 milhões em janeiro de 2027. A previsão é de que a obra seja concluída até setembro de 2027.

“São R$100 milhões que nós vamos aportar aqui. Nosso governo, eu e o Ricardo Ferraço, né, o nosso secretário de saúde Tyago Hoffmann (PSB), o deputado Bruno Resende (União ), o deputado Alan Ferreira (PODE), que também têm a participação da Bancada Federal, numa instituição muito respeitada que é o Hospital Evangélico, então para nós é uma alegria imensa a gente poder estruturar a rede hospitalar do nosso Estado como nós estamos fazendo”, afirmou o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

O chefe do Poder Executivo capixaba ainda ressaltou a importância dos investimentos na saúde que ajudaram a consolidar o Estado como um dos mais organizados do país na oferta de serviços de média e alta complexidade em saúde pública.

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) também celebrou a nova etapa, destacando a relevância da parceria público privada para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo.

“Com a liderança do governador Casagrande, nós estamos aportando R$ 100 milhões do Governo do Estado para essa instituição, que é uma parceira estratégica do SUS capixaba, que é o nosso Hospital Evangélico, para que possamos ampliar a capacidade de acolher, de assistir as famílias, as pessoas que passam pela tragédia do câncer, que tanto sofrimento, que tanta dor levam a tantas famílias”, ressaltou o vice-governador.

Defesa do Hospital do Câncer e da vida

Deputado estadual Bruno Resende, um dos defensores da construção do Hospital do Câncer em Cachoeiro

Já o médico oncologista e deputado estadual Bruno Resende (União), lembrou que a construção do Hospital do Câncer é resultado de um esforço coletivo iniciado há vários anos, com apoio da ex-deputada federal Norma Ayub, atual primeira-dama de Cachoeiro, e a Bancada Federal capixaba em Brasília.

“R$ 100 milhões comprometidos com o governo do Estado do Espírito Santo, uma articulação que vem do nosso mandato, que defende o Hospital do Câncer, desde sempre, e agora se materializando com essa primeira parcela de R$ 30 milhões que serão repassados agora no dia de hoje”, afirmou o parlamentar.

A primeira etapa da obra do Hospital do Câncer, que teve como foco a terraplanagem e drenagem do terreno, já foi concluída. Agora o próximo passo é a edificação, considerado o ponto mais importante da obra.

O novo hospital será construído em um terreno anexo ao Hospital Evangélico, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim.

Também participaram do evento o secretário estadual de Saúde, Tyago Hoffman; o secretário estadual de Turismo, Victor Coelho; o deputado estadual Alan Ferreira; o vice-prefeito de Cachoeiro, Júnior Corrêa (Novo), a secretária de saúde, Renata Fiorio; a secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama Norma Ayub; o prefeito de Itapemirim, Geninho Bechara (PDT), vereadores de Cachoeiro e outras autoridades de cidades do Sul do Espírito Santo.