Idaf faz operação e fiscaliza empresas de drones agrícolas no Sul do ES

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) deu início a uma grande operação de fiscalização em 30 municípios capixabas, entre eles Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Ibatiba, Iúna, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha e Vargem Alta. A ação tem como objetivo garantir que empresas que utilizam drones para aplicação de agrotóxicos estejam devidamente registradas e sigam as normas técnicas e ambientais estabelecidas.

O diretor-geral do Idaf, Leonardo Cunha Monteiro, explicou que a expansão desse tipo de serviço exige atenção redobrada do órgão. “O uso de drones agrícolas pode otimizar o controle de pragas, mas precisa ocorrer de forma responsável, atendendo às exigências legais. Quando feito sem critérios, pode causar danos ambientais e à saúde pública. Por isso, o Idaf está atuando com rigor para coibir práticas irregulares. Atualmente, cerca de 45 fiscais participam da operação”, afirmou.

Segundo o diretor técnico do Idaf, Eduardo Chagas, um levantamento prévio identificou empresas e prestadores que atuavam de maneira irregular. “Até o momento, 73 empresas foram notificadas e terão 15 dias para se regularizar. Alguns drones, inclusive, foram interditados”, informou.

O gerente de Defesa Sanitária e Inspeção Vegetal, Daniel Pombo de Abreu, alertou que produtores rurais também podem ser responsabilizados ao contratar serviços de empresas não registradas. “É essencial confirmar a regularidade da prestadora. Isso garante que os equipamentos e os profissionais estejam aptos, evitando riscos à saúde, à produção e à comunidade do entorno”, ressaltou.

Atualmente, 102 empresas estão registradas no Idaf para a aplicação de agrotóxicos no Espírito Santo, sendo 70 delas com drones agrícolas. As empresas irregulares podem ser multadas em até R$ 9,4 mil, conforme o Decreto Estadual nº 4.442-R/2019.

A lista completa de prestadores de serviço regularizados e o passo a passo para o registro estão disponíveis no portal oficial do Idaf: idaf.es.gov.br