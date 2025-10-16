Idoso é detido por matar gato a pauladas no Espírito Santo

Um ato de violência contra um gato comunitário causou revolta entre moradores do bairro Cidade Continental, na Serra, na tarde desta quinta-feira (16). Um idoso de 78 anos é suspeito de ter matado o animal a pauladas, o que mobilizou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-Tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

Após receber a denúncia, a equipe da CPI foi até o local e constatou sinais claros de crueldade. De acordo com moradores, o gato era cuidado coletivamente pela vizinhança. Testemunhas relataram que o homem teria arremessado um pedaço de madeira contra o animal, que morreu ainda no local. As informações foram confirmadas por imagens de câmeras de segurança e pelo depoimento de uma criança que presenciou o crime.

Confrontado pela equipe da CPI, o suspeito admitiu ter jogado o objeto, mas afirmou que não pretendia atingir o gato. Diante das evidências, a Polícia Militar foi acionada e conduziu o idoso à 3ª Delegacia Regional da Serra para prestar depoimento. O corpo do animal foi encaminhado ao Hospital Veterinário para perícia.

Presidente da CPI e da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal da Ales, a deputada estadual Janete de Sá (PSB) lamentou o episódio e destacou a importância de responsabilizar os autores de crimes dessa natureza. “Um gato foi morto a pauladas, o que causou grande revolta na comunidade. Estivemos no local, acionamos a polícia e o suspeito foi conduzido à delegacia. Ele deverá responder por maus-tratos. A CPI segue firme na luta por justiça e punição para quem maltrata animais”, afirmou.

O caso seguirá sob acompanhamento da CPI de Maus-Tratos, que atua em todo o Espírito Santo para garantir a aplicação da Lei Federal nº 9.605/1998, que prevê pena de prisão e multa para quem causar sofrimento ou morte a animais.