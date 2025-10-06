Idoso é preso acusado de vender armas e munições em Iúna

Um idoso foi preso na localidade de Quilombo, em Iúna, no último sábado (4), acusado de vender armas e munições na cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu denúncias de que um homem de 64 anos estaria comercializando armas e munições em um ponto específico do município. Com base nas informações, os militares localizaram o suspeito e deram voz de prisão. Com ele, foi encontrada uma munição calibre .38 SPL CBC NTA; entretanto, o homem negou estar envolvido na venda de armas.

Leia também: Oportunidade: CIEE abre vagas de estágio em 19 cidades do ES

Durante a ocorrência, o idoso informou aos policiais que mantinha em casa um revólver calibre .38 Taurus, mas reafirmou que não praticava comércio ilegal. Buscas foram realizadas na residência, porém nenhum outro material ilícito foi encontrado.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. A arma apreendida possuía registro regular no Sistema Nacional de Armas (Sinarm).