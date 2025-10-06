Oportunidade: CIEE abre vagas de estágio em 19 cidades do ES

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo – CIEE/ES está com 255 vagas de estágio abertas para estudantes de diferentes níveis de ensino. As oportunidades estão distribuídas em 19 municípios capixabas, incluindo Grande Vitória e o interior do estado.

Entre as cidades com maior número de vagas, destacam-se Piúma (57 vagas), Vitória (53 vagas), Vila Velha (36 vagas), Cariacica (31 vagas) e Serra (22 vagas). E as áreas de atuação com mais oportunidades são Educação (50 vagas), Administrativa (46 vagas), Comunicação (7 vagas) e Construção Civil (8 vagas).

“Nosso papel é aproximar jovens do mercado de trabalho, garantindo experiência prática e ampliando as chances de trabalho. Toda semana atualizamos as oportunidades e esperamos que cada vez mais interessados possam preenchê-las. O Espírito Santo inteiro está ativo, seja no norte do estado, no sul, na região de Grande Vitória e outras. Isso mostra que o CIEE/ES se preocupa em atender todas as cidades e empresas parceiras. E é assim que geramos mais oportunidades aos estudantes”, destaca Roberta Faé, Gerente de Atendimento do CIEE/ES.

Para participar dos processos seletivos, os estudantes devem se cadastrar gratuitamente no portal do CIEE (www.ciee.org.br) ou pelo aplicativo “Meu CIEE”, disponível para Android e iOS.

CIEE 61 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

No Espírito Santo o CIEE está presente há 44 anos, atendendo atualmente cerca de 10.000 jovens no estado.