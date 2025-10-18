Cidades

Ifes abre consulta pública para criação de curso em Presidente Kennedy

A diretoria da instituição convida estudantes, pais, representantes empresariais, profissionais e moradores do município e arredores a colaborarem com sugestões e opiniões que irão orientar a criação do curso.

Foto: Reprodução/Kennedy em Dia

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus Presidente Kennedy iniciou uma consulta pública para definir a implantação do primeiro curso técnico da unidade.

A consulta é realizada por meio de um formulário on-line, disponível até o dia 24 de outubro, e pode ser acessada pelo link: clique aqui para participar. O tempo estimado para o preenchimento é de aproximadamente cinco minutos.

O campus oferecerá, inicialmente, uma formação dentro do eixo tecnológico de Gestão e Negócios, área considerada estratégica para o desenvolvimento econômico e social do município.

A escolha do primeiro curso técnico será orientada pelas respostas da população, com o objetivo de garantir uma oferta educacional alinhada às demandas locais, promovendo a geração de oportunidades, empregabilidade e fortalecimento das atividades produtivas da região Sul capixaba.

Segundo o Ifes, todas as respostas são sigilosas e os dados coletados serão utilizados exclusivamente para fins de pesquisa institucional e planejamento educacional.

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

[email protected]

