Influenciador Júlio Cocielo anuncia fim do casamento com Tata Estaniecki

Chegou ao fim o casamento de Júlio Cocielo e Tata Estaniecki. O criador de conteúdo anunciou o término do matrimônio de sete anos nas redes sociais na noite desta quinta-feira (16).

“Ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê”, disse na publicação.

“Temos um objetivo pra vida toda, que é cuidar dos nossos filhos, e, pra isso, vamos estar juntos, sempre próximos, mantendo o respeito, a admiração e o carinho um pelo outro”, continuou no texto.

Júlio e Tata são pais de duas crianças, Caio de 2 anos e Beatriz de 5 anos.

O youtuber disse que o agora ex-casal não irá mais se manifestar sobre o assunto por se tratar de um tema de foro íntimo.