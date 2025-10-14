Cidades

INMET emite alerta de chuvas intensas e ventos fortes para cidades do Espírito Santo

Há riscos de chuvas intensas, queda de galhos e árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Foto: Rafaela Thompson

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo nesta terça-feira (14), com validade até as 10h da manhã desta quarta-feira (15). As regiões capixabas devem se preparar para períodos de chuva forte, ventos intensos e possíveis transtornos.

O primeiro aviso prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de queda de galhos e árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

O segundo alerta indica chuvas de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Nesse caso, o risco de danos é menor, mas ainda existe possibilidade de transtornos em áreas mais vulneráveis.

As recomendações incluem não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, evitar estacionar próximo a torres de energia e placas de propaganda, e desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia em caso de tempestade.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Instruções

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Rafaela Thompson
Rafaela Thompson

Jornalista com mais de 10 anos de experiência em produção de notícias e cobertura de pautas políticas, de segurança pública e institucionais. Ao longo da carreira, consolidou sua atuação em apuração, redação e edição de conteúdo multiplataforma, sempre com foco na precisão e na relevância da informação. Também possui ampla experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa, redação publicitária, copywriting e roteirização.

[email protected]

Assuntos:

AlertaChuvasEspírito SantoPrevisão do tempo

