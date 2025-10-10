Inscrições abertas: Multivix lança novos cursos semipresenciais

Com o objetivo proporcionar aos estudantes vivência prática com a flexibilidade de organizar os estudos de acordo com a sua disponibilidade, a Multivix lança a modalidade semipresencial para os cursos de graduação. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 31 de março de 2026.

São mais de 15 cursos disponíveis, nas áreas de saúde, humanas e exatas, como Agronomia, Biomedicina, Fisioterapia, Farmácia, Educação Física, Ciências Biológicas, Pedagogia, Letras, Serviço Social e Engenharias, entre outros.

A modalidade semipresencial da Multivix é apoiada pela tecnologia mais moderna do mercado. Além das aulas online, o aluno tem a oportunidade de participar de momentos presenciais para interagir com professores e colegas, e dessa forma fortalecer a prática e a troca de experiências.

Para Tadeu Penina, CEO da Multivix, o objetivo da instituição é levar a educação superior de excelência para a população. “A modalidade semipresencial une o melhor dos dois mundo, combinando a flexibilidade do online e a interação do presencial, tão importantes para impulsionar a formação profissional de ainda mais pessoas”.

Mais informações sobre a lista completa de cursos, polos de oferta e formas de ingresso estão no edital, disponível no site: multivix.edu.br.