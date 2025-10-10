Itapemirim promove ação especial alusiva ao Outubro Rosa

Neste sábado (11), das 8h às 12h, a Prefeitura de Itapemirim promove uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa. As unidades de saúde do município estarão de portas abertas para receber a população com uma manhã voltada à prevenção, ao autocuidado e à saúde da mulher.

Durante a ação, serão oferecidos diversos serviços gratuitos, como consulta médica, atendimento odontológico, coleta de preventivo, aferição de pressão, teste de glicemia e rodas de conversa sobre saúde e bem-estar.

As atividades acontecem nas unidades de Maria da Penha, Campo Acima, Retiro, Itaipava, Joacima, Brejo Grande do Sul, Santo Amaro, Graúna e Frade. A iniciativa é uma realização da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), reforçando a importância do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo com a saúde feminina.