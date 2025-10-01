Itapemirim recebe a 5ª Feira dos Empreendedores nesta semana

Nesta quinta (2) e sexta (3), a Praça Domingos José Martins, em Vila de Itapemirim, será palco da 5ª Feira dos Empreendedores. O evento, realizado pela Prefeitura de Itapemirim, acontece das 10h às 19h e contará com entrada gratuita.

A feira vai reunir expositores locais em um espaço de negócios e cultura, oferecendo produtos variados, preços exclusivos, além de música, gastronomia e momentos de lazer para toda a família. A proposta é valorizar os empreendedores da região, movimentar a economia e promover um ambiente de interação comunitária.

Leia também: Polícia Civil pede ajuda para identificar suspeita de abandonar cachorros no ES

A programação promete unir diversão e oportunidades de negócio, criando um espaço que incentiva a circulação de pessoas e o fortalecimento da economia local.