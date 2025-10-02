Iúna realiza Dia D de vacinação antirrábica neste sábado (4)

A Prefeitura de Iúna, por meio da Secretaria de Saúde e da Vigilância Ambiental, promove neste sábado (4) o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025. A ação será realizada das 8h às 14h em diversos pontos do município, com o objetivo de garantir a proteção de cães e gatos contra a raiva, doença grave, letal e transmissível aos seres humanos.

A imunização é gratuita, obrigatória e destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade, incluindo fêmeas prenhas, lactantes e animais idosos, desde que estejam saudáveis.

Leia também: Cachoeiro: EDP e Polícia Civil flagram furto de energia em pizzaria e em mansão

Os pontos de vacinação serão: Igreja Bela Vista (Quilombo), Praça São Vicente de Paula (Quilombo), Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Saúde, ESF Guanabara, ESF Vila Nova, ESF Ferreira Vale e ESF Nossa Senhora da Penha.

Entre os cuidados recomendados para o dia da vacinação estão levar o animal com coleira e guia, transportar gatos em caixas apropriadas ou sacos de pano bem ventilados e garantir que apenas adultos conduzam os animais.