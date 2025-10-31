Liderança e reconhecimento: Hifa celebra prêmios no evento Mais Líderes 2025

O presidente do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), Winston Roberto S. V. Machado, e o superintendente Jaílton Pedroso foram homenageados durante a edição 2025 do evento Mais Líderes, realizado na última quarta-feira (29), no Sul do Espírito Santo.

Na cerimônia, Winston Machado recebeu o título de Empresário do Ano, enquanto Jaílton Pedroso foi reconhecido como Parceiro do Ano. As homenagens destacam o papel do Hifa como uma das instituições mais relevantes para o desenvolvimento regional, tanto na área da saúde quanto na gestão e na responsabilidade social.

Em seu discurso, Winston ressaltou o valor humano da liderança: “O verdadeiro chefe é aquele que olha nos olhos dos seus colaboradores, compreende suas dores, suas necessidades e os ensina a cuidar da empresa como uma extensão de sua casa e de sua família.”

Homenagem ao Hifa

Idealizado pelo Instituto Mais Líderes, o evento tem como objetivo inspirar, formar e conectar pessoas que atuam como agentes de transformação nos negócios e nas comunidades do Sul capixaba. Empresários, gestores e representantes de diversos setores se reúnem anualmente para discutir temas como inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional, além de reconhecer projetos e lideranças de destaque.

A homenagem ao Hifa reforça sua posição como referência em saúde, gestão e compromisso social. Sob a liderança de Winston Machado e Jaílton Pedroso, a instituição tem ampliado investimentos em qualidade assistencial, inovação e iniciativas que beneficiam diretamente a população capixaba.

Jaílton destacou, em sua fala, que a gestão eficiente é o alicerce para o crescimento sustentável do hospital e comemorou os avanços conquistados nos últimos anos.