Luan Pereira dá entrada no hospital com pedras nos rins

O cantor Luan Pereira precisou ir ao hospital nesta segunda-feira (13), após sentir fortes dores, que classificou como as piores de sua vida. Em suas redes sociais, ele contou que foi medicado e segue em tratamento.

“Começando a semana desse jeito: pedra nos rins, maior dor da minha vida, meu Deus”, escreveu o sertanejo, que já recebeu alta e está em um hotel.

Luan relatou dificuldade em encontrar posição por conta da dor. “Vira de lado, de costas, de frente, de qualquer jeito, até do avesso. Você se enverga, se encolhe e não tem nada que faça essa dor parar. Já tomei remédio, Tramal, Morfina, mas essa dor descarada volta”, contou.

Luan Pereira segue medicado

Segundo o cantor, ele segue tomando medicamentos para aliviar o desconforto. “Mas quando passa o efeito dos remédios, é insuportável”, afirmou.

Na manhã desta terça-feira (14), Luan atualizou seu estado de saúde e agradeceu as mensagens de apoio dos fãs. “Tem várias pedras no meu rim e no canal da urina. … Agora é esperar o tempo de Deus pra expelir essas pedras”, disse. Ele contou ainda que está bebendo bastante água para auxiliar no processo.

Atualmente na repescagem do Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, o cantor ainda não confirmou se permanecerá na competição.