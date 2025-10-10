MC Mimoso Feliz: prefeito realiza sonho de infância com festa temática para crianças

O prefeito de Mimos do Sul, Peter Costa (sem partido), resolveu inovar nas comemorações em homenagem ao Dia das Crianças na cidade e ao invés de distribuir somente brinquedos, realizou o sonho de centenas de crianças que tinham o desejo de comer um MC Lanche Feliz.

“A gente está muito realizado. Eu sou apaixonado por McDonald’s, é um sonho que eu tinha quando era criança. Tenho certeza que muitas crianças aqui em Mimoso do Sul, muitas delas, às vezes, nem sabem o que é McDonald’s. Muitas tinham o sonho de provar. E com vários comerciantes nos ajudando, a gente conseguiu proporcionar isso para as crianças do nosso município”, explicou Peter Costa.

A ação, promovida pela Secretaria de Assistência Social, aconteceu, nesta quinta-feira (9), no Ginásio de Esportes. Além da distribuição dos lanches, a festa também contou com brinquedos infláveis, pula-pula, distribuição de lanches, pintura facial, picolé, pipoca, algodão doce e diversas atrações, como música e sorteios.

O prefeito ainda lembrou dos momentos difíceis que o município passou e os esforços que a administração municipal tem feito para melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos.

“A gente superou vários desafios. Mas é um governo também que a gente inova, um governo que entrega obras. E tem programas sociais, como o Sopão da Rosinha, através de várias marmitas que a gente entrega para as pessoas que mais precisam”.