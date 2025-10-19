Mimoso do Sul: jovem ateia fogo na casa da própria mãe

Um jovem, de 26 anos, ateou fogo na casa da própria mãe, no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul, neste sábado (18).

Segundo informações da Polícia Militar, o incêndio teria sido provocado após um desentendimento entre a mãe e o filho.

Leia também: IDEB: educação de Mimoso do Sul se destaca com maior índice da série histórica

A mãe do suspeito passou mal, desmaiou e precisou ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que a encaminharam a um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

As chamas se espalharam rapidamente e causaram grandes danos materiais à residência. Os bombeiros conseguiram conter o fogo e evitar que o incêndio atingisse imóveis vizinhos.

De acordo com a PM, quando as guarnições chegaram ao local, o jovem estava alterado e resistiu à abordagem. Ele foi contido e levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Em seguida, o jovem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.