Ministro do Esporte ignora ultimato do PP e aponta que não vai deixar governo Lula

Após a pressão do União Brasil para a saída do ministro do Turismo Celso Sabino do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), agora é a vez do Partido Progressistas (PP) exigir que o ministro do Esporte, André Fufuca, deixe a pasta. A sigla deu o prazo até esta terça-feira (7) para que ele peça demissão.

Apesar de o partido ao qual está filiado ter deixado a base aliada do presidente Lula, Fufuca não pretende deixar de caminhar com o chefe do Poder Executivo nacional. A afirmação foi feita em evento no Maranhão.

“Em 2022, eu cometi um erro, mas agora, em 2026, pode ser que meu corpo esteja amarrado, mas a minha alma, o meu coração e a minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil.”

Celso Sabino (União Brasil-PA) ainda não saiu do Ministério do Turismo. O prazo estabelecido pela sigla já expirou. Um processo dentro da legenda pode levar a sua expulsão.