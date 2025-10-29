Motociclista morre após colisão com carro em Cachoeiro

Um homem morreu na manhã desta quarta-feira (27) após se envolver em um acidente de moto na Rua Samuel Levy, em Cachoeiro.

De acordo com as informações, a vítima colidiu na traseira de um carro enquanto trafegava pela via. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, a equipe constatou que o homem já estava sem vida.

O corpo foi removido e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.