Segurança

Mulher é presa por matar travesti a golpes de facão no ES

De acordo com as investigações, a suspeita desferiu 17 golpes contra a vítima, identificada como Milena, atingindo o rosto, o tórax e as costas.

Rafaela Thompson Rafaela Thompson

Foto: Divulgação Polícia Civil/Montagem Aqui NotíciasImagem da vítima.

Uma mulher de 35 anos foi presa pela Polícia Civil nesta quarta-feira (15), acusada de matar uma travesti de 23 anos a golpes de facão no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. O crime ocorreu em 26 de setembro de 2022, no meio da rua.

De acordo com as investigações, a suspeita desferiu 17 golpes contra a vítima, identificada como Milena, atingindo o rosto, o tórax e as costas. A motivação, segundo a Polícia Civil, estaria relacionada ao furto de um celular no prostíbulo do namorado da autora.

Durante o depoimento, a mulher negou envolvimento no homicídio, mas as provas reunidas no inquérito apontam sua responsabilidade. A polícia informou ainda que a suspeita teria cometido o crime para evitar que a presença das autoridades no local afastasse os frequentadores do estabelecimento.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Rafaela Thompson
Rafaela Thompson

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

[email protected]

Assuntos:

AssassinatosEspírito SantoPolícia Civil

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por