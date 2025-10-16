Mulher é presa por matar travesti a golpes de facão no ES
Uma mulher de 35 anos foi presa pela Polícia Civil nesta quarta-feira (15), acusada de matar uma travesti de 23 anos a golpes de facão no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. O crime ocorreu em 26 de setembro de 2022, no meio da rua.
De acordo com as investigações, a suspeita desferiu 17 golpes contra a vítima, identificada como Milena, atingindo o rosto, o tórax e as costas. A motivação, segundo a Polícia Civil, estaria relacionada ao furto de um celular no prostíbulo do namorado da autora.
Durante o depoimento, a mulher negou envolvimento no homicídio, mas as provas reunidas no inquérito apontam sua responsabilidade. A polícia informou ainda que a suspeita teria cometido o crime para evitar que a presença das autoridades no local afastasse os frequentadores do estabelecimento.
