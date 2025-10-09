"Nossa rede está preparada para agir", diz Casagrande sobre casos de metanol no ES

O governo do Espírito Santo informou que está acompanhando de perto possíveis casos de intoxicação por bebida adulterada com metanol registrados em alguns estados do país. De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), apesar de não ter nenhum caso confirmado, o Estado segue atento às notificações.

“Gente, vocês estão acompanhando que alguns estados estão registrando casos de intoxicação por bebida adulterada com metanol. Aqui no Espírito Santo nós estamos atentos e com toda a rede de saúde mobilizada”, explica o chefe do Poder Executivo estadual.

Leia também: MP para taxar super-ricos e bets: veja como votaram os deputados do ES

Casagrande ainda destacou que toda a rede hospitalar está preparada para atuar em situações emergenciais e que o estado já dispõe de estoque de antídotos para o atendimento imediato de possíveis pacientes.

“Até agora tivemos algumas notificações, mas nenhum caso confirmado. Nossa rede hospitalar está preparada e já garantimos um estoque de antídoto para qualquer emergência. Estamos acompanhando tudo de perto com responsabilidade e agilidade”, afirma.