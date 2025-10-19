Novo alerta climático coloca Sul do ES em área de "perigo potencial"

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou, neste domingo (19), um alerta de “Perigo Potencial” para todo o território capixaba devido à previsão de chuvas intensas e ventos fortes. O aviso teve início às 10h10 deste domingo (19) e segue válido até as 10h desta segunda-feira (20).

Segundo o boletim oficial, o fenômeno pode provocar chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos que variam entre 40 e 60 km/h. Apesar de o alerta abranger todas as regiões do Espírito Santo, a região Sul do Estado — incluindo municípios como Cachoeiro de Itapemirim, Presidente Kennedy, Anchieta, Muqui e Itapemirim — deve concentrar os maiores volumes de precipitação nas próximas horas.

O INMET classifica o alerta como de “perigo potencial”, o que indica baixo risco de ocorrências graves, mas possibilidade de transtornos pontuais, como queda de galhos de árvores, alagamentos isolados, interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

O órgão ainda orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de descargas elétricas e queda de galhos. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, que podem ser derrubadas pela força dos ventos.

Durante o período de instabilidade, o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado, para reduzir o risco de danos causados por descargas atmosféricas.

As autoridades de segurança reforçam que, diante de qualquer situação de emergência, os cidadãos podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193.