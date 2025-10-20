Nuvem da Amazon fora do ar causa transtornos para Mercado Livre e outras

A instabilidade registrada na manhã desta segunda-feira (20) nos servidores da Amazon Web Services (AWS) provocou falhas em diversos serviços digitais utilizados no Brasil e no mundo. Entre as plataformas afetadas estiveram Mercado Livre, Alexa, Prime Video e até o próprio site da Amazon. Segundo a empresa, o problema já foi mitigado e a operação está sendo normalizada em todo o sistema.

Em comunicado divulgado por volta das 8h (horário de Brasília), a AWS informou que a origem da falha estava relacionada a um problema de Sistema de Nomes de Domínio (DNS), tecnologia responsável por converter nomes de sites em endereços de IP acessíveis na internet.

Apesar da estabilidade já estar sendo restabelecida, a empresa alertou que “algumas requisições podem estar sendo limitadas” enquanto o processo de resolução completa continua. Em nota, a AWS disse continuar monitorando seus sistemas para garantir que não haja novas interrupções.

Durante o período de instabilidade, usuários de diferentes países relataram falhas ao tentar acessar serviços de streaming, comandos de voz com a assistente Alexa e páginas de e-commerce hospedadas na nuvem da Amazon. O Mercado Livre, um dos maiores marketplaces da América Latina, registrou lentidão e indisponibilidade temporária, o que impactou vendedores e consumidores.

A Amazon Web Services (AWS) é a plataforma de computação em nuvem da Amazon, lançada oficialmente em 2006. Ela fornece uma infraestrutura digital que permite que empresas, governos e desenvolvedores criem e executem aplicações, armazenem dados e ofereçam serviços de forma escalável, segura e com alcance global.