Operação da Polícia Civil combate facção responsável por ataques em cidade do ES

Na madrugada desta sexta-feira (3), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), deflagrou a Operação Carapebus, no município da Serra. A ação teve como objetivo o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão e de um mandado de prisão contra indivíduos ligados a uma organização criminosa responsável por ataques a ônibus e tiroteios em via pública.

Foram empenhados cerca de 50 policiais civis das Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), além do apoio aéreo do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

As diligências foram realizadas nas regiões do Balneário de Carapebus, Praia de Carapebus e Lagoa de Carapebus, locais que vêm sendo impactados pela atuação violenta da organização criminosa.

Além do cumprimento das ordens judiciais, a operação também teve como objetivo a coleta de dados para aprofundar o conhecimento sobre o território dominado pela facção criminosa, subsidiando futuras investigações e ações de enfrentamento ao crime organizado.

Os alvos identificados são apontados como integrantes de um grupo criminoso que tem atuado de forma violenta na região, colocando em risco a segurança da população.

A operação está em andamento. Até o momento, dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia e cinco armas foram apreendidas.