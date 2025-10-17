Oportunidade: Vargem Alta abre inscrições para curso de vendas profissionais

A Prefeitura de Vargem Alta, em parceria com o Senac e o Sistema Fecomércio-ES, abriu inscrições para o curso gratuito de Vendas Profissionais. A formação é voltada para quem deseja aprimorar habilidades de negociação, comunicação e estratégias comerciais.

Nesse sentido, as aulas começam no dia 5 de novembro de 2025. O curso terá carga horária total de 160 horas e acontecerá de segunda a quarta-feira, no turno da noite.

Inscrições

As inscrições estão abertas de 20 de outubro a 4 de novembro, e devem ser feitas no CRAS de Vargem Alta, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h. As vagas são limitadas.

Assim, para se inscrever, o candidato precisa apresentar CPF, RG, comprovante de residência e comprovação de ensino fundamental completo ou médio, além de ter idade mínima de 16 anos.

Objetivo

Dessa forma, a formação busca preparar os participantes para um mercado cada vez mais competitivo, oferecendo conteúdos atualizados e metodologias práticas.

Além disso, a iniciativa tem como objetivo promover a qualificação profissional e ampliar as oportunidades de emprego e renda no município. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 99949-4017.