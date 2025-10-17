Jovens da rede pública do ES farão intercâmbio em cinco países em 2025

Nesta quinta-feira (16), foram anunciados os países que receberão 350 estudantes da Rede Pública Estadual pelo Programa Intercâmbio Sedu. O anúncio foi feito pelo Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, no Parque Casa do Governador, em Vila Velha.

Segundo informações da Secretaria da Educação (Sedu), o projeto oferece aos participantes a oportunidade de estudar por três meses no exterior, aprimorando o domínio da Língua Inglesa ou Espanhola em instituições internacionais.

Assim, nesta edição, foram disponibilizadas 335 vagas para o curso de Inglês e 15 para o curso de Espanhol. Os destinos definidos são Estados Unidos (100 vagas), Irlanda (90), Inglaterra (85), Canadá (60) e Argentina (15).

O governador Renato Casagrande destacou que o programa é um marco na política educacional do Estado.

“Esse é um trabalho construído a partir do nosso Centro de Idiomas e ampliado em todo o Espírito Santo. No ano passado, enviamos 170 alunos, e agora mais do que dobramos esse número. É uma chance única para esses jovens aprimorarem o idioma e levarem consigo uma experiência que transformará suas vidas”, afirmou.

Além disso, Casagrande ressaltou ainda que os estudantes farão cursos intensivos de idiomas e ficarão hospedados em casas de famílias anfitriãs previamente selecionadas.

Nesse sentido, o programa garante alimentação (café da manhã e jantar), Seguro Saúde e uma ajuda de custo mensal de US$ 400,00, além da primeira parcela ser paga antes do embarque, previsto para janeiro de 2026.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou o caráter formativo da iniciativa. “O Intercâmbio Sedu amplia horizontes, incentiva a autonomia e fortalece a formação cidadã e acadêmica dos participantes. A vivência internacional favorece o aprendizado de forma natural e proporciona aos jovens um crescimento pessoal e cultural significativo”, explicou.

Depoimentos

Entre os selecionados, o estudante Luís Felipe Teixeira da Silva, da Escola Estadual de Ensino Médio Arnulpho Mattos, comemorou a conquista. “Essa viagem é um sonho que se torna realidade graças ao Programa Intercâmbio Sedu. Ele promove inclusão e equidade, garantindo que alunos de diferentes realidades possam viver essa experiência internacional”, disse.

Já o aluno João Vinícius Almeida Manoel Pereira, da EEEM Irmã Maria Horta, também celebrou a oportunidade. “Sempre gostei de aprender novos idiomas e conhecer outras culturas. Essa chance vai me fazer crescer não só academicamente, mas como pessoa. Sou muito grato ao Governo do Estado por tornar isso possível”, afirmou.

O Progama

Criado em 2009, o Programa de Intercâmbio Estudantil Sedu está presente em 23 unidades escolares das 11 Superintendências Regionais de Educação. Desde 2010, integra as atividades do Centro Estadual de Idiomas, com o objetivo de consolidar o aprendizado das línguas estrangeiras e proporcionar aos alunos vivências internacionais que ampliem suas perspectivas educacionais e culturais.