Oportunidades: Sine Anchieta está com vagas disponíveis nesta terça (14)

Quem estiver procurando uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho, deve ficar atento às vagas disponíveis no Sine Anchieta. De acordo com informações da Prefeitura do município, há 25 oportunidades em aberto.

Nesse sentido, as vagas são para pedreiro, ajudante de obra, zelador, eletricista, vidraceiro, pespontador e montador de calçados, estofador, desenhista calculista, motorista fretamento, cozinheira para quiosque, psicólogo, camareira, cuidador de idoso e fisioterapeuta.

Leia também: Sine Anchieta tem vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (10)

Assim, aqueles que tiverem interesse precisam procurar a Casa do Cidadão, cujo horário de atendimento é de 8h às 17h. Todos os detalhes das vagas e a documentação necessária, pode ser consultada aqui.

Casa do Cidadão

A Casa do Cidadão está localizada na Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro. Já os telefones para contato são: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro Desemprego (28) 99278-4821.