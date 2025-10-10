Oportunidades

Sine Anchieta tem vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (10)

O atendimento é feito na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h, e as informações podem ser obtidas no local.

Redação

sine anchieta
Foto: Pixabay

Sine de Anchieta está oferecendo nesta sexta-feira (10), 28 vagas para quem busca colocação no mercado de trabalho.

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro-Desemprego (28) 99278-4821.

Veja aqui.

Painel de Vagas de 10 DE OUTUBRO de 2025Baixar

