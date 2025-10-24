Padrasto se entrega à polícia após estuprar a enteada de 12 anos em cidade do ES
Ele foi encaminhado à Delegacia de Linhares
Um homem foi preso, na última quinta-feira (23), acusado de estuprar a enteada de 12 anos em Rio Bananal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Civil, o acusado de 23 anos era procurado pelo crime e se entregou às autoridades.
Leia também: Suspeito de estupro de vulnerável em MG é preso em Atílio Vivácqua
O suspeito chegou à Delegacia de Rio Bananal acompanhado de seu advogado e confessou ter abusado sexualmente da sua enteada.
Ele foi encaminhado à Delegacia de Linhares e, em seguida, transferido para o Centro de Detenção Provisória da Serra.