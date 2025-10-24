Segurança

Padrasto se entrega à polícia após estuprar a enteada de 12 anos em cidade do ES

Ele foi encaminhado à Delegacia de Linhares

Foto: Reprodução | Internet

Um homem foi preso, na última quinta-feira (23), acusado de estuprar a enteada de 12 anos em Rio Bananal.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado de 23 anos era procurado pelo crime e se entregou às autoridades.

O suspeito chegou à Delegacia de Rio Bananal acompanhado de seu advogado e confessou ter abusado sexualmente da sua enteada.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Linhares e, em seguida, transferido para o Centro de Detenção Provisória da Serra.

