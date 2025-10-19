Suspeito de estupro de vulnerável em MG é preso em Atílio Vivácqua

Um homem que estava com um mandado de prisão por estupro de vulnerável cometido em Minas Gerais em aberto foi capturado pela Polícia Militar neste sábado (18) em Atílio Vivácqua.

Ele foi localizado em uma casa no bairro Nossa Senhora Aparecida. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), após receberem informações do Serviço de Inteligência, os militares foram até o endereço indicado por um colaborador anônimo, que informou que o suspeito estaria morando no local e se apresentava com um nome falso.

Ao chegarem à residência, os policiais chamaram o homem, que atendeu pelo nome falso. A equipe o reconheceu através de uma foto repassada pelo serviço de inteligência.

No interior do imóvel, o suspeito apresentou um documento de identificação, o que confirmou definitivamente sua verdadeira identidade.

Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Com informações da PMES