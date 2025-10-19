Segurança

Suspeito de estupro de vulnerável em MG é preso em Atílio Vivácqua

Ele foi localizado em uma casa no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Flavio Cirilo Flavio Cirilo

Foto: Reprodução/ Freepik

Um homem que estava com um mandado de prisão por estupro de vulnerável cometido em Minas Gerais em aberto foi capturado pela Polícia Militar neste sábado (18) em Atílio Vivácqua.

Ele foi localizado em uma casa no bairro Nossa Senhora Aparecida. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), após receberem informações do Serviço de Inteligência, os militares foram até o endereço indicado por um colaborador anônimo, que informou que o suspeito estaria morando no local e se apresentava com um nome falso.

Leia também: Operação conjunta em Atílio Vivácqua termina com dois homens detidos

Ao chegarem à residência, os policiais chamaram o homem, que atendeu pelo nome falso. A equipe o reconheceu através de uma foto repassada pelo serviço de inteligência.

No interior do imóvel, o suspeito apresentou um documento de identificação, o que confirmou definitivamente sua verdadeira identidade.

Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Com informações da PMES

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Flavio Cirilo
Flavio Cirilo

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

[email protected]

Assuntos:

Espírito SantoSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por