Pedra Menina recebe neste fim de semana a II Romaria da Água e da Terra
A caminhada até uma das nascentes do Rio Itapemirim simboliza o compromisso coletivo com a preservação da natureza e o cuidado com os recursos que sustentam as comunidades locais
A comunidade de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, se prepara para um fim de semana de fé, reflexão e compromisso com o meio ambiente. Nos dias 18 e 19 de outubro, será realizada a II Romaria da Água e da Terra, um evento promovido pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim que une espiritualidade, ecologia e valorização da vida rural.
Durante dois dias, centenas de fiéis, agricultores e lideranças comunitárias participarão de uma programação que inclui momentos de oração, palestras, rodas de conversa, feira de economia solidária e apresentações culturais. A caminhada até uma das nascentes do Rio Itapemirim simboliza o compromisso coletivo com a preservação da natureza e o cuidado com os recursos que sustentam as comunidades locais.
O ponto alto será a Santa Missa no domingo (19), celebrada pelo bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP. Segundo o vigário episcopal para Ação Social, padre Evaldo Praça Ferreira, a romaria é uma vivência que reforça o chamado do Papa Francisco na encíclica Laudato Si’, que convida à responsabilidade com a criação. “Mais do que um evento religioso, é um compromisso com a vida. A terra e a água são dons de Deus, e cabe a nós cuidar deles com amor e gratidão”, destacou.
A Romaria da Água e da Terra é uma realização da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, da Cáritas Diocesana e do Instituto Sustentabilidade Brasil. O evento conta com patrocínio da Cesan, apoio institucional da Prefeitura de Dores do Rio Preto e o apoio do Sicoob Credisudeste, Sicoob Sul Serrano, Antônio Autopeças, Grupo Pedra do Pombal, Milanez & Milaneze e Usimed Sul Capixaba.
Confira a programação!
Sábado (18)
- 16h30 – Abertura e Mística Motivação Pastoral – Pe. João Batista Maroni
- 17h – Palestra: Prof.ª Dra. Tânia Maria Silveira
- Tema: Ecologia Integral: Terra, Água e Desenvolvimento Sustentável Solidário
- 18h – Roda de Conversa com os Guardiões da Casa Comum – Sr. João Martins
- 19h – Apresentação Cultural e abertura da Feira da Economia Solidária
- 20h – Show Regional
Domingo (19)
- 7h – Chegada dos Romeiros na Comunidade de Paraíso (MG)
- 7h40 – Início da Caminhada
- 8h30 – Café da manhã partilhado
- (Cada participante deve levar sua merenda para partilhar)
- 9h – Mística Inicial e Motivação Pastoral – Pe. Maroni
- Palestra: Prof. Giovanni de Oliveira Garcia (UFES)
- Palestra: Sr. João Martins
- Palestra: Prof.ª Dra. Tânia Maria Silveira
- Tema: Ecologia Integral: Terra, Água e Desenvolvimento Sustentável Solidário
- Testemunho dos Guardiões da Casa Comum
- 11h30 – Santa Missa
- 12h30 – Fincamento do Cruzeiro e apresentação do Grupo Cultural Boi Azulão (Muniz Freire)
- 13h – Almoço comunitário (R$ 25,00)
Os participantes devem levar prato, garfo e caneca. Não serão utilizados materiais descartáveis.
Serviço
II Romaria da Água e da Terra
- Local: Comunidade de Pedra Menina, Dores do Rio Preto (ES)
- Data: Sábado (18) e domingo (19)
- Participação: Gratuita e aberta a todos
Com informações da Diocese de Cachoeiro.
