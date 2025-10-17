Pedra Menina recebe neste fim de semana a II Romaria da Água e da Terra

A comunidade de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, se prepara para um fim de semana de fé, reflexão e compromisso com o meio ambiente. Nos dias 18 e 19 de outubro, será realizada a II Romaria da Água e da Terra, um evento promovido pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim que une espiritualidade, ecologia e valorização da vida rural.

Durante dois dias, centenas de fiéis, agricultores e lideranças comunitárias participarão de uma programação que inclui momentos de oração, palestras, rodas de conversa, feira de economia solidária e apresentações culturais. A caminhada até uma das nascentes do Rio Itapemirim simboliza o compromisso coletivo com a preservação da natureza e o cuidado com os recursos que sustentam as comunidades locais.

O ponto alto será a Santa Missa no domingo (19), celebrada pelo bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP. Segundo o vigário episcopal para Ação Social, padre Evaldo Praça Ferreira, a romaria é uma vivência que reforça o chamado do Papa Francisco na encíclica Laudato Si’, que convida à responsabilidade com a criação. “Mais do que um evento religioso, é um compromisso com a vida. A terra e a água são dons de Deus, e cabe a nós cuidar deles com amor e gratidão”, destacou.

A Romaria da Água e da Terra é uma realização da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, da Cáritas Diocesana e do Instituto Sustentabilidade Brasil. O evento conta com patrocínio da Cesan, apoio institucional da Prefeitura de Dores do Rio Preto e o apoio do Sicoob Credisudeste, Sicoob Sul Serrano, Antônio Autopeças, Grupo Pedra do Pombal, Milanez & Milaneze e Usimed Sul Capixaba.

Confira a programação!

Sábado (18)

16h30 – Abertura e Mística Motivação Pastoral – Pe. João Batista Maroni

– Palestra: Prof.ª Dra. Tânia Maria Silveira Tema: Ecologia Integral: Terra, Água e Desenvolvimento Sustentável Solidário

18h – Roda de Conversa com os Guardiões da Casa Comum – Sr. João Martins

Domingo (19)

7h – Chegada dos Romeiros na Comunidade de Paraíso (MG)

(Cada participante deve levar sua merenda para partilhar)

9h – Mística Inicial e Motivação Pastoral – Pe. Maroni

Palestra: Sr. João Martins

Palestra: Prof.ª Dra. Tânia Maria Silveira

Tema: Ecologia Integral: Terra, Água e Desenvolvimento Sustentável Solidário

Testemunho dos Guardiões da Casa Comum

11h30 – Santa Missa

– Fincamento do Cruzeiro e apresentação do Grupo Cultural Boi Azulão (Muniz Freire) 13h – Almoço comunitário (R$ 25,00)

Os participantes devem levar prato, garfo e caneca. Não serão utilizados materiais descartáveis.

Serviço

II Romaria da Água e da Terra

Local: Comunidade de Pedra Menina, Dores do Rio Preto (ES)

Sábado (18) e domingo (19) Participação: Gratuita e aberta a todos

Com informações da Diocese de Cachoeiro.