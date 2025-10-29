Perigo: INMET emite aviso de chuvas fortes no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, na manhã desta quarta-feira (29), um alerta de perigo potencial para chuvas intensas e ventos fortes em diversas cidades do Espírito Santo. O aviso, de cor amarela, começou às 9h12 e segue até as 10h desta quinta-feira (30).

De acordo com o boletim, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, além de rajadas de vento variando entre 40 e 60 km/h. Há risco de alagamentos, quedas de galhos de árvores, interrupção temporária de energia elétrica e descargas atmosféricas.

O que fazer em caso de risco?

O INMET orienta a população a redobrar os cuidados durante o período. Em caso de rajadas de vento, recomenda-se não se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, devido ao risco de queda.

A instituição também alerta para que se evite o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades e reforça que, diante de qualquer emergência, o cidadão deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Confira as cidades: