Cidades

Plantão de farmácias: confira os estabelecimentos abertos em Cachoeiro

Veja endereços, telefones e horários de funcionamento das drogarias abertas na cidade.

Redação Redação

Farmácia de plantão
Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou a lista de farmácias de plantão em Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (12).

Farmácias de Plantão em Cachoeiro de Itapemirim

  1. Drogaria Cachoeiro
    Endereço: Praça Jerônimo Monteiro, 89 – Centro (ao lado do Renê)
    Telefone: (28) 3511-2478
  2. Drogaria Júlia – Gilberto Machado
    Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 01 – Gilberto Machado (em frente ao CRE)
    Telefone: (28) 3521-0251
  3. Farmácia Vida – Ferroviários
    Endereço: Rua Mário Imperial, 47 – Ferroviários (em frente ao Hospital Evangélico)
    Telefone: (28) 3517-3441
  4. Drogaria Júlia – Zumbi
    Endereço: Avenida José Félix Cheim, s/nº – Linha Vermelha (próximo ao Supermercado Baratão)
    Telefone: (28) 3517-1600
  5. Drogaria Júlia – Boa Vista
    Endereço: Rodovia Ricardo Barbieri, 78 – Boa Vista (em frente ao Supermercado Otavarp)
    Telefone: (28) 3025-2501
  6. Drogaria Avenida – Teixeira Leite
    Endereço: Avenida Mauro Miranda Madureira, 181 – Teixeira Leite (ao lado do Posto Guandu – Atlântica)
    Telefones: (28) 3025-5774 / 99951-0653

Horário de Funcionamento

  • Centro e Guandu: das 7h às 22h (obrigatório)
  • Demais bairros: das 7h às 19h, com funcionamento opcional até às 22h

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por