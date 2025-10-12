Plantão de farmácias: confira os estabelecimentos abertos em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou a lista de farmácias de plantão em Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (12).
Farmácias de Plantão em Cachoeiro de Itapemirim
- Drogaria Cachoeiro
Endereço: Praça Jerônimo Monteiro, 89 – Centro (ao lado do Renê)
Telefone: (28) 3511-2478
- Drogaria Júlia – Gilberto Machado
Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 01 – Gilberto Machado (em frente ao CRE)
Telefone: (28) 3521-0251
- Farmácia Vida – Ferroviários
Endereço: Rua Mário Imperial, 47 – Ferroviários (em frente ao Hospital Evangélico)
Telefone: (28) 3517-3441
- Drogaria Júlia – Zumbi
Endereço: Avenida José Félix Cheim, s/nº – Linha Vermelha (próximo ao Supermercado Baratão)
Telefone: (28) 3517-1600
- Drogaria Júlia – Boa Vista
Endereço: Rodovia Ricardo Barbieri, 78 – Boa Vista (em frente ao Supermercado Otavarp)
Telefone: (28) 3025-2501
- Drogaria Avenida – Teixeira Leite
Endereço: Avenida Mauro Miranda Madureira, 181 – Teixeira Leite (ao lado do Posto Guandu – Atlântica)
Telefones: (28) 3025-5774 / 99951-0653
Horário de Funcionamento
- Centro e Guandu: das 7h às 22h (obrigatório)
- Demais bairros: das 7h às 19h, com funcionamento opcional até às 22h
