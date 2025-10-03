Segurança

PM reforça fiscalização de trânsito irregular na BR-482 em Guaçuí

O objetivo da norma é garantir a segurança viária.

Guaçuí
Foto: Divulgação

Durante as festividades de Guaçuí, neste final de semana, a Polícia Militar reforçará a fiscalização de veículos estacionados irregularmente na BR-482. A ação poderá resultar na remoção imediata dos automóveis e na aplicação das devidas penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com a legislação, estacionar ao longo da rodovia, salvo em situações de emergência, configura infração de natureza grave, sujeita a multa e remoção do veículo, conforme o artigo 181, inciso VIII, do CTB.

O objetivo da norma é garantir a segurança viária, já que a presença de veículos parados em locais indevidos pode gerar acidentes graves, como colisões traseiras e atropelamentos.

