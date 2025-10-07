Polícia Civil apreende drogas, arma e munições em Operação Eppendorf

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), deflagrou, nesta terça-feira (7), a Operação ‘Eppendorf’, prendendo em flagrante um homem de 19 anos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, no bairro Maruípe, em Vitória.

Durante a ação, foi apreendida uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, além de 37 munições calibre 9mm, 525 pinos de cocaína, duas balanças de precisão, diversos microtubos (Eppendorf) vazios e com substância entorpecente, bases de radiocomunicador, material de embalo de drogas e um aparelho celular utilizado pelo suspeito.

De acordo com o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa e coordenador da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), delegado Ricardo Almeida, a operação ocorreu após informações de inteligência indicarem que o suspeito seria responsável pela aquisição em grande volume de microtubos Eppendorf, utilizados para acondicionamento e tráfico de drogas.

“Ele recebia esses pinos, fazia o fracionamento da droga e distribuía. No tráfico, existem funções específicas: quem vende e quem embala, e isso já era conhecido pela polícia há bastante tempo. Quando os agentes chegaram ao imóvel, a namorada dele permitiu a entrada e, ao ser questionado sobre a existência de ilícitos, ele indicou que estariam em uma mochila, escondida sob um móvel. Ao abrir a mochila, os policiais localizaram todo o material ilícito”, explicou.

O suspeito foi conduzido à sede do DEHPP, onde foi formalizada a prisão em flagrante. “O suspeito tem 19 anos e, quando adolescente, já possuía três registros de atos infracionais: tráfico, tentativa de homicídio em confronto com a Polícia Militar, dano, tentativa de furto e vários registros de atos infracionais análogos ao período de tráfico”, contou o delegado Ricardo Almeida.