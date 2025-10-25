Polícia Civil conclui investigação de homicídio motivado por ciúmes no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, concluiu as investigações sobre o homicídio de Wagner Aguiar dos Santos, de 36 anos. O crime ocorreu no dia 26 de julho deste ano, no bairro Balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares.

De acordo com a polícia, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo dentro de um veículo, em um posto de gasolina. As apurações apontam que o crime foi motivado por ciúmes.

“A companheira de Wagner havia mantido um relacionamento anterior com o autor do crime, um homem de 41 anos, com quem teve um filho. Na manhã do homicídio, o suspeito encontrou a ex-companheira e a vítima próximo a um posto de gasolina. Como ambos já haviam trocado ofensas anteriormente, o encontro resultou em uma nova discussão, que culminou no assassinato”, explicou o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares.

Após o crime, o suspeito se apresentou à polícia acompanhado de um advogado, confessando o homicídio e entregando a arma usada. No entanto, conforme determina a legislação brasileira, a prisão só pode ser efetuada em situação de flagrante ou mediante mandado judicial. Como nenhuma dessas condições estava presente no momento, o homem foi ouvido e liberado.

O inquérito policial foi concluído e a DHPP representou pela prisão do suspeito, que agora está foragido da Justiça.

“Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do investigado pode ligar para o Disque-Denúncia 181. Assim, a comunidade ajuda a Polícia Civil a prender criminosos e a elucidar crimes”, reforçou o delegado.