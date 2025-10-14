Polícia Civil prende suspeito de matar homem a pedradas em Ibitirama

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (14), um homem de 50 anos investigado pelo homicídio de Ofélio Alves Grismond, de 49 anos, ocorrido na última sexta-feira (10) na zona rural de Ibitirama. A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Ibitirama, com apoio da Delegacia de Muniz Freire.

O suspeito foi localizado na comunidade de Tamanco, em Muniz Freire, onde os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

De acordo com o delegado Jorge William Cabral Júnior, titular da DP de Ibitirama, as investigações começaram logo após o crime e avançaram rapidamente com base na análise de imagens de videomonitoramento. “Constatamos que o investigado havia discutido com a vítima momentos antes do homicídio. Representamos pela prisão preventiva ainda na segunda-feira e, em menos de 12 horas após a decisão judicial, realizamos a prisão”, destacou.

Durante o interrogatório, o homem confessou o crime, relatando ter matado a vítima com pedradas na cabeça após uma discussão. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.