Polícia Federal faz operação contra falsificação de CNHs no Sul do ES

A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (7), a Operação Veritas, para combater um esquema de falsificação de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) no Sul do Espírito Santo. A ação aconteceu nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim.

Segundo a PF, a investigação começou após o apoio dos Correios ajudar a identificar o envio de CNHs falsas de Itapemirim para várias cidades da região. Com base nas informações levantadas, os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão, sendo um na casa do remetente e outro na residência de um dos destinatários.

Durante as buscas, foram apreendidas diversas CNHs falsificadas, algumas já prontas para envio pelos Correios, além de um celular que será analisado pela perícia da Polícia Federal. O material servirá para identificar outras pessoas envolvidas no crime.

Os investigados poderão responder por falsificação e uso de documento falso, crimes previstos no Código Penal, que juntos podem resultar em até 10 anos de prisão. O nome da operação, “Veritas” — que significa “verdade” em latim — foi escolhido para destacar a importância da autenticidade e da confiança nos documentos públicos.