Polícia prende suspeitos de envolvimento na venda ilegal de sangue de gatos

A Polícia Civil prendeu, no último sábado (4), três pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de venda ilegal de sangue de gatos em Ribeirão Preto, São Paulo.

De acordo com as informações, defensores da causa animal estranharam uma publicação em rede social que oferecia recompensas em dinheiro para quem doasse sangue de gatos. A denúncia levou à atuação conjunta da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, da Guarda Civil, de uma veterinária da prefeitura e da Polícia Científica.

Durante as investigações, um funcionário de uma clínica informou à polícia que o sangue coletado em Monte Alto seria utilizado para transfusões. Assim, as equipes foram até o local indicado e encontraram três pessoas com luvas e trajes veterinários. Também estavam presentes a dona do imóvel e outra mulher. Seis gatos foram encontrados desacordados dentro da residência.

Um dos suspeitos afirmou ser estudante de Medicina Veterinária, enquanto os outros dois seriam auxiliares. Segundo o depoimento, o estudante recebia R$ 300 por procedimento e os auxiliares, R$ 100.

Todos foram encaminhados à delegacia. Os auxiliares prestaram depoimento e foram liberados. Contudo, a dona da casa, a suposta intermediadora e o estudante foram detidos. A intermediadora alegou não saber que a prática era ilegal, e a dona do imóvel disse acreditar estar apenas ajudando os animais. As duas foram liberadas após audiência de custódia no domingo (5), enquanto o estudante teve prisão preventiva decretada.