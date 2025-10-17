Policial penal morre e militar fica ferido em grave acidente na BR 101

Uma policial penal de 48 anos morreu e um policial militar ficou ferido em um acidente envolvendo três veículos: um carro, uma caminhonete e uma carreta, na BR 101, na altura da região de Seringal, entre Viana e Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (17).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro conduzido pela policial penal, um Nissan Sentra preto, seguia no sentido Guarapari quando capotou e invadiu a pista contrária. Durante o capotamento, o veículo atingiu uma Mitsubishi L200 prata e, em seguida, colidiu com uma carreta.

O policial militar que estava na caminhonete foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Equipes da Ecovias Capixaba e do Corpo de Bombeiros também atuaram no resgate das outras vítimas.

Em nota, a Polícia Penal do Espírito Santo informou que a servidora retornava de um plantão na Penitenciária Estadual de Vila Velha II (PEVV II) quando se envolveu no acidente. A instituição destacou que a policial penal, natural do Rio de Janeiro, era reconhecida pelo comprometimento e profissionalismo no exercício da função.

Ainda segundo o órgão, a corporação acompanha as investigações e presta todo o apoio necessário aos familiares da servidora, além da assistência institucional nos procedimentos decorrentes do caso.